POL-S: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Einer 30 Jahre alten Frau ist am Samstag (21.01.2017) gegen 07.00 Uhr die Handtasche am Rotebühlplatz geraubt worden. Die Frau war mit einer Freundin gerade auf dem Nachhauseweg am Treppenabgang Seite Calwer Straße, als ihr ein unbekannter Mann von hinten die Tasche aus der Hand riss. In dieser befanden sich der Gelbbeutel mit Ausweispapieren sowie das Handy der Frau. Der dunkelhäutige Täter soll etwa 28 Jahre alt gewesen sein. Er war komplett schwarz gekleidet. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 entgegen.

