POL-S: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 55 Jahre alter Mann ist am Freitag (20.01.2017) gegen 22.00 Uhr in der Unteren Königstraße Opfer eines Überfalls geworden. Der Mann wurde von einer Frau angebettelt. Als er daraufhin seine Geldbörse herausholte, traten zwei Männer von hinten an ihn heran, schlugen auf ihn ein und raubten ihm den Gelbeutel mit 500 Euro Bargeld. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Eine Beschreibung des Trios konnte er nicht abgeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell