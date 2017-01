POL-S: Motorrad angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (21.01.2017) gegen 02.30 Uhr in der Andreas-Fauser-Straße ein Motorrad in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf einen danebenstehenden Wohnwagen über. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell