POL-S: Auto contra Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein 88-jähriger Passatfahrer ist am Freitag (20.01.2017) an der Kreuzung Nauheimer Straße/König-Karl-Straße mit einer in Richtung Wilhelmsplatz fahrenden Stadtbahn zusammengestoßen. Der 88-Jährige kam gegen 12.45 Uhr aus der Nauheimer Straße und wollte nach rechts in die König-Karl-Straße Richtung Daimlerplatz abbiegen. Dabei übersah er offenbar die von links kommende Stadtbahn der Linie U2 und stieß mit der Bahn zusammen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell