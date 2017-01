POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen

Stuttgart-Freiberg (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (19.01.2016) in Stuttgart-Freiberg zwei 27 und 35 Jahre alte Männer festgenommen, die sich offenbar gegenüber einem 92 Jahre alten Mann als Polizeibeamte ausgegeben haben. Der 92-Jährige war am Mittwochabend (18.01.2017) von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Der Anrufer forderte ihn auf, mehrere Tausend Euro von seinem Konto abzuheben. Der 92-Jährige ging zum Schein darauf ein, verständigte jedoch die Polizei. Die Beamten nahmen am Donnerstagnachmittag die beiden Tatverdächtigen fest, als sie bei dem 92-Jährigen das Geld abholen wollten. Der 35 Jahre alte Deutsche wurde am Freitag (20.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell