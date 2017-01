POL-S: In Wohnung eingedrungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Vier bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (19.01.2017) in eine Wohnung an der Werastraße eingedrungen und haben die zwei anwesenden Bewohner gefesselt. Die maskierten Männer drangen gegen 22.40 Uhr über die Terrassentür in die Wohnung ein und fesselten die zwei anwesenden Bewohner einer Wohngemeinschaft im Alter von 32 und 33 Jahren. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Diebesgut und flüchteten ohne Beute. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, das zuständige Raubdezernat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, insbesondere eine Frau sowie der Fahrer eines Pizzazulieferers, welche die Täter möglicherweise bei der Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer+4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell