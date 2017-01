POL-S: Fußgänger von Stadtbahn erfasst

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 19-jähriger Fußgänger ist am Freitag (20.01.2017) gegen 00.45 Uhr von einer Stadtbahn erfasst worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die vom Hauptbahnhof in Richtung Vaihingen fahrende Stadtbahn erfasste den Mann trotz sofortiger Notbremsung auf der Schloßstraße an der Ecke Kienestraße. Warum der Mann sich im Gleisbereich aufhielt wird noch ermittelt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

