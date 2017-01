POL-S: In Friseursalon eingebrochen

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (19.01.2017) in ein Friseurgeschäft an der Böblinger Straße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zwischen 21.30 Uhr und 09.00 Uhr eine Fensterscheibe im Hinterhof ein, durchsuchten im Geschäft Schränke und Schubladen und stahlen mehrere Scheren und einen Computer im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4989903300 in Verbindung zu setzen.

