POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Dettingen a.d. Iller/Rems-Murr-Kreis/Stuttgart (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (17.01.2017) auf der Autobahn 7 bei Dettingen an der Iller drei mutmaßliche Rauschgiftkuriere im Alter von 22, 26 und 28 Jahren sowie einen 30-jährigen Komplizen in Bad Cannstatt und einen weiteren Komplizen im Alter von 36 Jahren im Rems-Murr-Kreis festgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der drei Tatverdächtigen, die offenbar von einer Drogenbeschaffungsfahrt aus dem Ausland zurückkamen. Bei der Untersuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten zirka zwei Kilogramm Amphetamin, mehrere Hundert Gramm Kokain sowie über 600 Gramm Ecstasy-Tabletten. Bei der Durchsuchung der Wohnungen des 30-Jährigen in Bad Cannstatt und des 36-jährigen Mittäters im Rems-Murr-Kreis fanden die Beamten mehrere Kilogramm Marihuana und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld. Ermittlungen führten ferner zu einem 28 Jahre alten Tatverdächtigen aus Stuttgart. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und einer Gaststätte fanden die Beamten neben einer scharfen Schusswaffe und einer Schreckschusswaffe mehrere Dutzend Gramm Marihuana sowie etwa 100 Gramm Kokain und mehrere Zehntausend Euro mutmaßliches Dealergeld. Die 22, 26, 28, 30 und 36 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen sowie der 28 Jahre alte Türke wurden mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an.

