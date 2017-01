POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Taschendiebinnen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (18.01.2017) in einem Geschäft an der Königstraße zwei mutmaßliche Taschendiebinnen im Alter von 22 und 28 Jahren festgenommen. Die beiden stehen im Verdacht gegen 15.30 Uhr einer Kundin aus ihrer Handtasche die Geldbörse gestohlen zu haben. Die Kundin bemerkte dies noch rechtzeitig und erstattete Anzeige. Die bulgarischen Tatverdächtigen werden am Donnerstagmittag (19.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

