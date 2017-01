POL-S: In Wohnungen eingebrochen

Stuttgart-Möhringen/-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (18.01.2017) in Wohnungen an der Johannes-Krämer-Straße und an der Kaiserslauterer Straße eingebrochen und haben Uhren und Schmuck erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung an Johannes-Krämer-Straße auf, durchsuchten Schränke und stahlen mehrere Uhren. An der Kaiserslauterer Straße brachen die Einbrecher zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr eine Terrassentür auf, durchsuchten in der Wohnung Schränke und Schubladen und stahlen Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

