POL-S: Auto contra Radfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 52 Jahre alter Radfahrer hat sich am Mittwoch (18.01.2017) bei einem Unfall in der Charlottenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der genaue Unfallhergang ist unklar. Auf der Charlottenstraße, Höhe Gebäude 14, standen an der Kreuzung zur Olgastraße mehrere Autos an der roten Ampel des Rechtsabbiegestreifens und warteten. Der 52-Jährige fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem blauen Herrenrad offenbar rechts an dieser Autoschlange vorbei, als diese bei Grün anfuhr. Dabei kam es möglicherweise zu einer Berührung zwischen dem Radfahrer und dem 55-jährigen Fahrer eines weißen VW Caddy. Wer dabei wen berührt hat ist unklar, ebenso, ob der Radfahrer eventuell ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist. Die Verkehrspolizei bittet deshalb Zeugen, sich unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell