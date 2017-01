POL-S: Pkw mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Süd (ots) - Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von zirka 58.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag (18.01.2017) gegen 17.50 Uhr in der Böblinger Straße. Eine 29-Jährige war mit ihrem Audi auf der Böblinger Straße stadtauswärts unterwegs. Kurz vor dem Südheimer Platz kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in den Gleisbereich und prallte frontal gegen die entgegenkommende Stadtbahn der Linie U21. Zur Bergung des Pkw musste die Stadtbahn von der Feuerwehr angehoben werden. Die 29-Jährige kam nach notärztlicher Erstversorung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 37-jährige Stadtbahnführer erlitt einen Schock. Der Stadtbahnverkehr war bis 20.25 Uhr behindert, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann ein Suizidversuch nicht ausgeschlossen werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme unter der Rufnummer 8990-4100 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell