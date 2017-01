POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (17.01.2016) in eine Gaststätte an der Hauptstätter Straße eingebrochen und haben dabei zwei Tablet-Computer, ein Notebook und Bargeld in Höhe von insgesamt mehreren Hundert Euro erbeutet. Die mutmaßlichen Einbrecher öffneten zwischen Mitternacht und 09.40 Uhr die Notausgangstüre im Untergeschoss und gelangten so in die Gaststätte. Sie stahlen die Elektronikgeräte und Wechselgeld aus dem Barbereich. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

