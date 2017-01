POL-S: Unfall bei Einsatzfahrt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Eine 53 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf ist am Mittwochmorgen (18.01.2017) auf der Kreuzung Heilbronner Straße/Siemensstraße/Stresemannstraße mit einem auf Einsatzfahrt befindlichen Streifenwagen der Bundespolizei zusammengestoßen. Der mit vier Beamtinnen und Beamten im Alter von 31 bis 54 Jahren besetzte Streifenwagen fuhr gegen 08.05 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel, dort wollte er links in die Siemensstraße abbiegen. Martinshorn und Blaulicht waren eingeschaltet. Der in der Heilbronner Straße Richtung Innenstadt fahrende Verkehr musste trotz Grünlicht zeigender Ampel bis zum Stillstand abbremsen, um den querenden Streifenwagen passieren zu lassen. Auf drei der vier Fahrstreifen bemerkten die jeweiligen Autofahrer das Einsatzfahrzeug rechtzeitig. Die auf dem vierten, ganz rechten Fahrstreifen fahrende Golf-Fahrerin, die weiter in die Stresemannstraße fahren wollte, bemerkte den Streifenwagen offenbar nicht und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kollidierte sie mit dem BMW 5er der Bundespolizisten. Bei dem Aufprall verletzte sich die 53-Jährige leicht, die Beamten blieben unverletzt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge mussten zunächst zwei, später ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Siemensstraße bis gegen 09.30 Uhr gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell