POL-S: Ladendetektiv mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag (17.1.2017) in einem Geschäft an der Königstraße offenbar Kleidung gestohlen und den Ladendetektiv mit einem Messer bedroht. Eine Mitarbeiterin beobachtete gegen 15.30 Uhr einen Mann, der ohne Ware aus einer Umkleidekabine heraus kam. Als die Frau die Kabine überprüfte, entdeckte sie abgeschnittene Sicherheitsetiketten und mehrere leere Kleiderbügel. Sie verständigte einen Ladendetektiv, der zum Haupteingang ging um den Mann dort abzupassen. Als der Tatverdächtige aus dem Geschäft rannte, nahm der 27-jährige Ladendetektiv die Verfolgung auf. Der Dieb rannte bis in eine Tiefgarage an der Lautenschlagerstraße, wo der 27-Jährige sich ihm in den Weg stellte. Der Täter zog daraufhin ein Messer und bedrohte den Mann, woraufhin dieser den Weg freigab und die Verfolgung abbrechen musste. Der Dieb wird beschrieben als zirka 180 Zentimeter groß, 20 bis 30 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild und eine schlanke Statur. Er soll schwarze Oberbekleidung, eine schwarze Jogginghose, Sportschuhe, eine weiße Umhängetasche und eine rote Wintermütze getragen haben. Zeugen werden gebeten sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Nummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell