POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend (16.01.2017) in einem Discounter offenbar Kosmetikartikel gestohlen und bei seiner Flucht einen 33 Jahre alten Angestellten bedroht. Der 33-Jährige beobachtete gegen 17.45 Uhr, wie der Tatverdächtige den Discounter betrat und sich etwa eine Stunde dort aufhielt. Nachdem der Unbekannte an der Kasse Waren bezahlt hatte, sprach die Kassiererin den Mann an und forderte ihn auf, seinen Rucksack zu öffnen. Dort hatte der Tatverdächtige offenbar gestohlene Hygieneartikel versteckt. Nachdem ihn der 33-Jährige ins Büro gebeten hatte und die Polizei verständigen wollte, sprang der Unbekannte plötzlich auf, bedrohte den Angestellten mit einer Flasche und flüchtete. Der Angestellte beschrieb den Tatverdächtigen als dunkelhäutig, etwa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er soll schwarze kurze Haare sowie einen Vollbart gehabt haben und sprach gebrochen englisch. Er soll eine weiße Mütze und eine Jeans getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell