POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Sonntag (15.01.2017) in der Heinestraße einen 33 Jahre alten Mann offensichtlich bei einer Auseinandersetzung niedergestochen und schwer verletzt. Gegen 14.50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine Person mit schweren Stichverletzungen in der Rubensstraße Ecke Heinestraße gemeldet. Die Rettungskräfte stellten fest, dass dem Opfer mit einem unbekannten Gegenstand mehrere Stichverletzungen zugefügt wurden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Angreifer soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und zirka 185 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll schwarze halblange Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Die Hintergründe der Tat sind unklar, die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell