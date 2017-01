POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Diebesgut aufgefunden - mutmaßlichen Autoaufbrecher festgenommen

Stuttgart/Filderstadt (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (15.01.2017) in Stuttgart-Ost einen 55-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am Vortag in der Alexanderstraße ein Auto aufgebrochen und dabei Beute in Höhe von mehreren Tausend Euro gemacht zu haben. Am Samstag (14.01.2017) brachen unbekannte Täter den VW Phaeton eines 30-Jährigen auf und stahlen hochwertige Markentaschen, Stifte, Elektrozubehör, Damaszener-Messer und einen Tablet-Computer. Am Sonntag (15.01.2017) ortete das Opfer sein Tablet in Stuttgart-Ost und ging zur Polizei. Die Beamten lokalisierten über einen Signalton des Geräts eine Wohnung und nahmen dort den 55-jährigen Tatverdächtigen fest. In seinem Auto fanden sie anschließend weiteres mutmaßliches Diebesgut. Beamte des Polizeireviers Filderstadt durchsuchten die Wohnung des mutmaßlichen Straftäters und fanden dort weitere Beute aus dem Autoaufbruch. In einem zweiten Auto des 55-Jährigen fanden sie zudem eine scharfe Schusswaffe mit Munition und Maskierungsmittel. Diesbezüglich haben die Beamten weitere Ermittlungen eingeleitet. Der 55 Jahre alte Deutsche wird am Montag (16.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell