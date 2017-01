POL-S: Randalierer beschädigen Autos - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Plieningen (ots) - Unbekannte Randalierer haben über das vergangene Wochenende (14./15.01.2017) in der Taubenheimstraße, der Wiesbadener Straße und der Karlshofstraße mehrere geparkte Autos beschädigt und einen Schaden von etlichen Tausend Euro verursacht. Ein Anwohner meldete der Polizei am Sonntagmorgen kurz vor 02.00 Uhr, dass ein Mann in der Wiesbadener Straße an mehreren geparkten Autos die Außenspiegel abtreten würde. Alarmierte Polizeibeamte stellten zunächst drei beschädigte Fahrzeuge fest. Trotz intensiver Fahndung gelang es dem Randalierer, unerkannt zu entkommen. Laut dem Zeugen soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen zirka 170 bis 180 Zentimeter großen Mann handeln, der einen dunklen Rucksack bei sich hatte. Im Laufe des Wochenendes meldeten sich weitere 17 Autobesitzer beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße und teilten mit, dass an ihren Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten worden waren. In der Karlshofstraße traten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag an bislang neun Autos die Außenspiegel ab, an einem Fahrzeug brachen sie den Scheibenwischer ab. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 8990-3600 oder beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer 8990-3400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell