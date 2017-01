POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Nord (ots) - Unbekannte sind am Samstag (14.01.2017) im Wohngebiet Hohe Warte in eine Wohnung eingebrochen und haben Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Beim Versuch, in eine Wohnung an der Hermann-Kurz-Straße einzubrechen, haben die Täter den Alarm ausgelöst und sind geflüchtet. Im Wohngebiet Hohe Warte warfen die Einbrecher zwischen 11.30 Uhr und 20.00 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein, stiegen hinein, durchsuchten das Schlafzimmer und stahlen den Schmuck. An der Hermann-Kurz-Straße hebelten die Täter gegen 21.15 Uhr eine Tür auf und gelangten so in die Wohnung. Beim Betreten lösten sie offenbar den Alarm aus und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell