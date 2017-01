POL-S: Kind sexuell belästigt

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (15.01.2017) an der Bernsteinstraße ein 12-jähriges Kind festgehalten und auf den Mund geküsst. Die 12-Jährige saß gegen 10.45 Uhr auf einer Sitzbank, als der Täter plötzlich vor ihr stand und sie küsste. Danach fragte er sie aus und gab an, mit ihr nach Hause gehen zu wollen, was er aber nicht tat. Das Mädchen beschrieb den Mann als zirka 60 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß, er soll einen Haarkranz und schiefe Vorderzähne gehabt haben. Bekleidet soll er mit einer braun-grauen Hose und einer dunklen Jacke gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Nummer 8990- 5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell