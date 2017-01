POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Drei unbekannte Täter haben am Sonntag (15.01.2017) am Kronprinzplatz einer 33-jährigen Frau die Handtasche geraubt. Die Räuber kamen gegen 22.45 Uhr aus Richtung der Kienestraße und trafen am Kronprinzplatz auf die 33-Jährige und ihre 28-jährige Begleiterin. Einer der Täter stieß die Frau gegen Ihrer Begleiterin, sodass die 28-Jährige gegen einen Bauzaun fiel. Die 33-Jährige stürzte zu Boden. Dabei entriss ihr ein zweiter Täter die Handtasche mit einem Geldbeutel mit Bargeld. Die Täter flüchteten in Richtung Kienestraße/Calwerstraße. Den ersten Täter beschrieben die Frauen als zirka 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, arabisches Aussehen, dunkle Wollmütze, dunkler Stoffschal über dem Mund, eine dunkle Bomberjacke und eine graue Jogginghose. Der zweite Mann wird beschrieben als ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, ebenfalls arabisches Aussehen, Drei-Tage-Bart, dunkle Wollmütze, eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Jogginghose. Er soll eine helle Plastiktüte dabei gehabt haben. Der dritte Mann wird als zirka 25 Jahre alt beschrieben, zirka 170 Zentimeter groß, arabisches Aussehen, dunkle Mütze, dunkle Sporthose und eine graue Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Nummer 8990- 5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell