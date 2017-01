POL-S: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg (ots) - Opfer eines Handtaschenraubes wurde am Freitagabend (13.01.2017) gegen 20.10 Uhr eine 59-Jährige Frau in der Wallensteinstraße. Zwei unbekannter Täter näherte sich der Frau von hinten und rissen ihr die Tasche aus der Hand, wobei die Frau leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit der Handtasche, in der sich u.a. ein geringer Bargeldbetrag befand, in Richtung Adalbert-Stifter-Straße. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide zirka 17-20 Jahre alt, etwa180 cm groß, schlank und dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell