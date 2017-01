POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Stammheim (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (11.01.2017) bei einer Verkehrskontrolle in der Freihofstraße im Kofferraum eines Mercedes rund ein Kilogramm Marihuana gefunden und den mutmaßlichen Händler festgenommen. Im Rahmen einer Kontrollstelle mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen kontrollierten die Beamten gegen 20.50 Uhr einen 25-jährigen Mercedesfahrer. Nachdem sich Verdachtsmomente auf Drogenkonsum ergeben hatten und ein Drogenvortest positiv ausfiel, durchsuchten die Beamten sein Fahrzeug. Dabei fanden sie in einem Rucksack im Kofferraum zwei Beutel mit zusammen zirka einem Kilogramm mutmaßlichem Marihuana. Die Ermittlungen zur Herkunft des Rauschgifts und möglichen Hintermännern dauern an. Der 25 Jahre alte Türke wurde am Donnerstag (12.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell