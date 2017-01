POL-S: Staatsanwaltschat und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durchsuchung bei Geldfälscher

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (12.01.2017) die Wohnungen und die Arbeitsstätte eines 37 Jahre alten Mannes durchsucht, der im Verdacht steht, am 30.12.2016 eine Prostituierte in Stuttgart mit einer falschen 500-Euro-Note bezahlt zu haben. Nachdem die Identität des zunächst unbekannten Mannes ermittelt werden konnte, durchsuchten die Beamten mit richterlichem Beschluss die Wohnungen des Mannes in Stuttgart-Bad Cannstatt und Neuenstadt am Kocher (Landkreis Heilbronn) und die Arbeitsstätte in Waiblingen. Dabei fanden sie einen weiteren offensichtlich falschen 500-Euro-Schein in seinem Auto auf. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 37-Jährige die Scheine mit einem Farbkopierer hergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell