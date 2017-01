POL-S: Unwetter - weitere Einsätze

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Die Zahl der witterungsbedingten Polizeieinsätze am heutigen Freitag (13.01.2017) hat sich auf 46 erhöht (siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 13.01.2017, Stand 08.00 Uhr). In Stuttgart-Ost, an der Ecke Stöckach-/Metzstraße, deckte der Sturm gegen 08.40 Uhr teilweise das Flachdach eines Reihenhauses ab, welches dadurch einzubrechen drohte. Neben der Feuerwehr war die Polizei mit acht Beamten zur Absperrung beziehungsweise verkehrslenkenden Maßnahmen im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall nach ersten Schätzungen der Feuerwehr auf zirka 5.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei den übrigen Anlässen handelte es sich überwiegend um Einsätze wegen umgefallener Verkehrszeichen und Baustellenabschrankungen sowie Ästen auf Fahrbahnen. (Stand 13.00 Uhr)

