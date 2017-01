POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots) - Zwei Unbekannte haben am Donnerstag (12.01.2017) in der Eltinger Steige eine 61-jährige Frau umgestoßen und deren Handtasche geraubt. Die 61-Jährige ging gegen 20.25 Uhr die Eltinger Steige entlang, als sich ihr von hinten zwei unbekannte Männer näherten. Einer der Unbekannten stieß sie plötzlich um und riss ihr die Handtasche von der Schulter. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Eltinger Straße. Die leicht verletzte 61-Jährige begab sich zu einem Bekannten in der Nähe und alarmierte von dort die Polizei. Trotz intensiver Fahndung gelang es den beiden Tätern, unerkannt zu entkommen. Beide sollen laut Aussage des Opfers etwa 175 Zentimeter groß und etwa 20 Jahre alt sein. Derjenige, der die Frau zu Boden gestoßen hat, soll eine schwarze Jacke getragen und dunkle Haare gehabt haben, die auffällig gestylt waren. Sein Begleiter trug laut Aussage der Frau eine helle Jacke und beide sollen sich in einer ausländischen Sprache unterhalten haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Raubdezernat unter der Rufnummer 8990-5778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell