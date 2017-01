POL-S: In Geschäfte eingebrochen

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (12.01.2017) an der Raichbergstraße in ein Kosmetikstudio und in ein Reisebüro eingebrochen. Die Täter brachen zunächst die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und gelangten so in das Treppenhaus. Dort hebelten sie die Tür zum Kosmetikstudio auf und erbeuteten Bargeld. Auch die Tür eines Reisebüros brachen die Unbekannten auf, ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 8990-3500 entgegen.

