POL-S: Unwetter

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Wegen des Unwetters musste die Polizei in der Nacht zum Freitag (13.01.201) zu rund 30 Einsätzen ausrücken. Bislang blieb es bei zumeist kleineren Sachschäden, die durch herabfallende Äste, umgekippte Baustellenabschrankungen oder Bauzäune entstanden waren. Verletzt wurde offenbar niemand. In der Bussenstraße mussten Einsatzkräfte gegen 01.50 Uhr einen Pavillon einer Gaststätte auf die Seite räumen. Dort wurden offenbar mehrere Fahrzeuge beschädigt. Auch in der Markgräflerstraße sind drei Fahrzeuge von einem Bauzaun beschädigt worden. Es entstand nach ersten Ermittlungen ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Am Ernst-Reuter-Platz hatten Sturmböen gleich mehrere Weihnachtsbäume auf die Straße geweht. Im Carlos-Grethe-Weg kippte ein mobiles Toilettenhäuschen um. Derzeit laufen noch fünf unwetterbedingte Einsätze, nach bisherigen Erkenntnissen sind auch hier lediglich kleinere Sachschäden zu beklagen. Stand: 08.00 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell