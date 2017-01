POL-S: Fußgängerin angefahren

Stuttgart-West (ots) - Eine 20 Jahre alte Frau ist am Donnerstagnachmittag (12.01.2016) in der Straße Am Kräherwald vom VW eines 59-Jährigen erfasst und verletzt worden. Die 20-jährige sehbehinderte Frau rannte gegen 15.55 Uhr über die Fußgängerampel, obwohl sie offenbar Rotlicht zeigte. Vermutlich wollte sie den auf der gegenüberliegenden Seite einfahrenden Bus noch erreichen. Der 59 Jahre alte Fahrer des VW Tiguan, der Richtung Killesberg unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung den Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Die 20-Jährige wurde zunächst auf die Motorhaube und dann zu Boden geschleudert. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten sie und brachten sie in ein Krankenhaus, die Schwere der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße Am Kräherwald bis gegen 16.30 Uhr voll gesperrt werden, bis gegen 17.00 Uhr blieb der Fahrstreifen Richtung Killesberg noch gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 8990-4100 zu melden.

