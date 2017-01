POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (11.01.2017) in einem Geschäft am Arnulf-Klatt-Platz einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Unterhaltungselektronik gestohlen zu haben. Ein 33 Jahre alter Ladendetektiv des Elektronikgeschäfts beobachtete gegen 15.45 Uhr, wie der Tatverdächtige die als Ausstellungsstück dienende Musikbox im Wert von rund 130 Euro an sich nahm, die Warensicherung entfernte und sie in seine Jackentasche steckte. Er hielt den 45-Jährigen nach Verlassen des Geschäfts bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizeibeamten fest. Die Beamten fanden in der Jackentasche des Mannes außerdem ein Springmesser auf, dessen Mitführen nach dem Waffengesetz verboten ist. Der staatenlose Tatverdächtige wird am Donnerstag (12.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschat auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell