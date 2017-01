POL-S: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizei geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (11.01.2017) am Bahnhof Bad Cannstatt einen 31 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Der 31-Jährige steht im Verdacht, gegen 15.30 Uhr Heroin verkauft zu haben und wurde kurz darauf von in zivil eingesetzten Beamten festgenommen. Bei der Durchsuchung des Manns beschlagnahmten die Ermittler mutmaßliches Dealergeld und ein Mobiltelefon. Der algerische Staatsangehörige wird am Donnerstag (12.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell