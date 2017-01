POL-S: Wohnungseinbruch

Stuttgart-Möhringen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (11.01.2017) in eine Wohnung am Schimmelreiterweg eingebrochen und haben einen Ring und ein Laptop im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Einbrecher hebelten zwischen 07.50 Uhr und 20.45 Uhr ein Wohnzimmerfenster auf, durchwühlten anschließend sämtliche Zimmer und stahlen einen hochwertigen Ring und ein Laptop. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell