POL-S: In Büro eingebrochen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10./11.01.2017) in ein Büro im dritten Obergeschoss eines Firmenkomplexes an der Stuttgarter Straße eingebrochen und haben mehrere Hundert Euro erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 07.30 Uhr die Haupteingangstüre im dritten Obergeschoss und anschließend mehrere Bürotüren auf. Aus einem dieser Büros stahlen sie eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer 8990-3800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell