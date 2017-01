POL-S: Beim Rückwärtsfahren Böschung hinabgerutscht und überschlagen

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein 20 Jahre alter Opelfahrer ist am Donnerstagmorgen (12.01.2017) beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto eine Böschung hinabgerutscht und hat sich überschlagen. Der 20-Jährige fuhr gegen 06.45 Uhr in der Straße Bachhalde Richtung Zazenhausen. An einer Engstelle geriet er offenbar mit einem entgegenkommenden Radfahrer wegen des Vorrangs in Streit, fuhr anschließend rückwärts und rutschte mit seinem Auto eine etwa drei Meter hohe Böschung hinunter. Zur Bergung des Opels musste ein Abschleppkran angefordert werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von zirka 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell