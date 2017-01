POL-S: Stadtbahn offenbar übersehen - Radfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots) - Beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn ist am Mittwochabend (11.01.2017) in der Böblinger Straße ein 36 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Der 36-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Böblinger Straße stadtauswärts Richtung Südheimer Platz. Auf Höhe des Gebäudes Nummer 197 überquerte er die in der Straße verlegten Straßenbahnschienen und übersah dabei offenbar die entgegenkommende Stadtbahn der Linie U 21. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den 36-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell