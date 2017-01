POL-S: Beim Abbiegen offenbar Fußgängerin übersehen - Seniorin schwer verletzt

Stuttgart-West (ots) - Ein 42 Jahre alter Taxifahrer hat am Mittwoch (11.01.2017) beim Abbiegen in die Wernlinstraße offenbar eine 77 Jahre alte Fußgängerin übersehen und schwer verletzt. Der 42-Jährige fuhr mit seinem Mercedes gegen 11.00 Uhr in der Schwabstraße in Richtung Hölderlinplatz. An der Wernlinstraße wollte er nach links abbiegen, übersah hierbei offenbar die Seniorin welche die Wernlinstraße aus Richtung Hölderlinplatz überquerte und stieß mit ihr zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell