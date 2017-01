POL-S: Mann greift zwei Frauen an - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 40 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag (10.01.2017) in einem Supermarkt an der Sophienstraße offenbar grundlos zwei bislang unbekannte Frauen angegriffen. Der Tatverdächtige stieß offenbar gegen 17.05 Uhr zunächst einer Frau, die an ihm vorbeiging, kräftig mit dem Knie in die Rückengegend. Als diese sich umdrehte, entschuldigte er sich und ging weg. Gegen 17.25 Uhr ging der 40-Jährige offensichtlich auf eine Frau zu, die ihm den Rücken zuwandte, beschleunigte seine Schritte und rempelte die Unbekannte kräftig an, sodass sie das Gleichgewicht verlor. Anschließend entschuldigte er sich ebenfalls und ging weiter. Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Den Polizeibeamten gegenüber äußerte der Mann sein Unverständnis über das "Aufhebens", er habe sich doch schließlich entschuldigt. Der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die beiden angegriffenen Frauen, mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer 8990-3100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell