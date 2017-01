POL-S: Seniorin offenbar beim Diebstahl ertappt

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagabend (10.01.2016) eine 75 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, zuvor in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße mehrere Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Ein 52-jähriger Detektiv beobachtete die 75-Jährige gegen 17.45 Uhr, wie sie mit mehreren Kleidungsstücken in die Umkleidekabine ging, die Sicherungsetiketten abriss und die Kleidungsstücke in ihre Tasche steckte. Nachdem sie die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatte, sprach sie der Detektiv an und übergab sie den alarmierten Polizeibeamten. Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell