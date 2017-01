POL-S: Raub gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei Unbekannte haben am Dienstagabend (10.01.2017) in einem Gebäude an der Fritz-Elsas-Straße versucht, einen 39 Jahre alten Mann auszurauben. Der 39-Jährige stand gegen 17.45 Uhr vor einer Toilette, als ihn ein unbekannter Mann aggressiv aufforderte, ihm einen Euro zu geben. Nachdem der 39-Jährige ihm kein Geld gab, drohte der Tatverdächtige, sich das Geld zu nehmen und ein weiterer unbekannter Mann kam drohend hinzu. In diesem Moment kam die Begleiterin des 39-Jährigen aus der Toilette und beiden gelang es, aus dem Gebäude zu flüchten. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß. Er war ungepflegt, hatte ein osteuropäisches Aussehen und dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine hellbeige Cordjacke, eine dunkle Jeans und eine schwarze Wollmütze. Sein Begleiter ist etwa 175 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hat eine muskulöse Figur. Seine kurzen schwarzen Haare waren nach oben gegelt und seitlich rasiert. Er trug eine schwarze Lederjacke, einen hellen Pullover, blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Raubdezernat unter der Rufnummer 8990-5778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell