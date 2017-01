POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (10.01.2017) einen 29-jährigen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen, der in einem Supermarkt an der Kronenstraße offenbar eine Flasche Wodka gestohlen hatte. Ein 21-jähriger Kassierer beobachtete gegen 17.10 Uhr, wie der 29-Jährige die Flasche Wodka in seine Hose steckte und ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen wollte. Darauf angesprochen, versuchte er zunächst, den Kassierer auf die Seite zu schieben. Als dieser ihn festhalten wollte, stieß der Mann ihm mit dem Arm gegen die Brust, sodass dieser nach hinten taumelte und versuchte zu flüchten. Der Kassierer lief ihm jedoch hinterher. Vor dem Laden gelang es ihm mit einem weiteren Mitarbeiter den mutmaßlichen Ladendieb festzuhalten. Zufällig vorbeikommende Polizeibeamte nahmen den stark alkoholisierten Mann schließlich fest. Der 29-jährige Deutsche wird im Laufe des Mittwochs (11.01.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

