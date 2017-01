POL-S: Auto überschlagen

Stuttgart-Plieningen (ots) - Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Ford Fiesta ist am Dienstag (10.01.2017) in der Ohnholdstraße auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und auf dem Dach im Graben gelandet. Der 30-Jährige befuhr die Ohnholdstraße gegen 09.45 Uhr in Richtung Asemwald. In einer gefährlichen, scharfen Linkskurve kam er auf schneeglatter Straße, offenbar in Folge der nicht an die Witterung angepassten Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, überschlug sich und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Der leichtverletzte Fahrer konnte sich selbst aus seinem Auto befreien. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um den 30-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Ford und am Leitpfosten entstand ein geschätzter Schaden von zirka 4.000 Euro. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell