POL-S: Rabiate Ladendiebin

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (09.01.2017) in der Klett-Passage eine 17-Jährige vorläufig festgenommen, die zuvor in einem Geschäft in der Passage zwei Dosen eines Energydrinks gestohlen haben soll. Die Tatverdächtige stahl die zwei Getränkedosen gegen 12.10 Uhr, was der 25-jährige Ladenbesitzer beobachtete und sie außerhalb des Geschäfts stellte. Sie wollte ihn wegstoßen und flüchten, was ihr jedoch nicht gelang. Der 25-Jährige hielt sie bis zum Eintreffen der gerufenen Polizeibeamten fest. Auf dem Weg zum Polizeiposten Klett-Passage versuchte die mutmaßliche Diebin erneut zu flüchten, weshalb ihr dann Handschließen angelegt wurden. Die Beamten fanden in ihrem Rucksack weiteres mutmaßliches Diebesgut, dessen Herkunft noch weiterer Ermittlungen bedarf. Die 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und von ihrer Mutter abgeholt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell