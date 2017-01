POL-S: Gaststätteneinbrüche - Mutmaßliche Leergutdiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntagmittag (08.01.2017) zwei 18 und 19 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Kisten Leergut aus dem Lager einer Gaststätte an der Hauptstätter Straße gestohlen zu haben. Der Gaststättenbesitzer alarmierte gegen 14.45 Uhr die Polizei, nachdem er auf einer Überwachungskamera zwei Männer entdeckt hatte, die sich am Leergutstellplatz zu schaffen machten und mehrere Kisten abtransportierten. Die Polizisten nahmen das Duo im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe fest. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei einem Gaststätteneinbruch in der Landhausstraße erbeuteten Täter am Samstag (07.01.2017) aus der Kasse sowie aus einem aufgebrochenen Spielautomaten offenbar mehrere Tausend Euro Bargeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell