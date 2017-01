POL-S: Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Bei der Polizei sind am vergangenen Wochenende (06. bis 08.01.2017) sechs Wohnungseinbrüche und weitere sechs Einbruchsversuche angezeigt worden. Einbrecher haben zwischen Donnerstag (22.12.2016) und Sonntag (08.01.2017) zwei Wohnungen an der Gutbrodstraße und je eine Wohnung an der Österfeldstraße, der Hackstraße, der Wittlinger Straße und am Griesingerweg heimgesucht. Dabei erbeuteten sie Schmuck, Bargeld und einen Flachbildfernseher im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Was sie in den Wohnungen an der Gutbrodstraße stahlen ist bislang noch nicht bekannt. Zudem haben Unbekannte versucht, in weitere Wohnungen am Keltenweg, an der Argonnenstraße, der Oberen Straße, am Molchweg, am Wilhelmsplatz Mitte und an der Menzelstraße einzubrechen. Sie scheiterten bei den jeweiligen Versuchen, Terrassentüren, Wohnungstüren oder Fenster aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell