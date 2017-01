POL-S: Bei Arbeitsunfall Finger abgetrennt

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 69-jähriger Arbeiter hat sich am Montag (09.01.2017) bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der Hegelstraße fünf Finger abgetrennt. Der Mann arbeitete gegen 10.30 Uhr auf der Baustelle, als er mit der linken Hand zwischen eine Baggerschaufel und einen Metallpfeiler geriet und sich dabei die Finger abtrennte. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell