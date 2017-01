POL-S: Raub auf Tankstelle

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend (07.01.2017) gegen 20.45 Uhr eine Tankstelle an der Hedelfinger Straße überfallen. Der Mann betrat die AGIP-Tankstelle, bedrohte den alleine anwesenden 24-jährigen Kassierer mit einem Taschenmesser und einem Hammer und forderte die Herausgabe des Geldes. Mit seiner Beute in Höhe von mehreren Hundert Euro flüchtete er anschließend in Richtung Stuttgart-Wangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Beschreibung des Täters: Zirka 195 Zentimeter groß, zirka 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, dunkle Augen. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpulli mit weißen Bändeln und weißem Bund, eine blaue Jogging-Hose und schwarze Adidas-Schuhe mit weißen Streifen. Der Mann war mit einem schwarzem Schal maskiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell