POL-S: Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Stuttgart-Möhringen (ots) - Am Samstag (07.01.2017) gegen 08.15 Uhr kam es in der Tiefgarage eines Kaufhauses in der Rembrandtstraße, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an der Standheizung, zu einem Brand im Motorraum einer Mercedes M-Klasse. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Fahrzeuge bzw. die Tiefgarage selbst konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Etwa 70 Personen hatten das Einkaufszentrum vorsorglich verlassen. Nach Beendigung der Löscharbeiten mussten die Tiefgarage und Teile der Rembrandtstraße aufgrund des überfrierenden Löschwassers abgestreut werden.

