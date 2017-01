POL-S: In Wohnungen eingebrochen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (04.01.2017) im Stadtgebiet Stuttgart in fünf Wohnungen eingebrochen und hatten es dabei hauptsächlich auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Betroffen waren zwei Wohnungen am Schimmelweg und jeweils eine Wohnung an der Engelbergstraße, der Sombartstraße und an der Rotenwaldstraße. Die Einbrecher drangen über die Wohnungstüren beziehungsweise über die Terrassentüren ein, durchwühlten die Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell